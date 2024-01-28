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غني أم فقير.. علامات على الوجه تحدد طبقتك الاجتماعية

1/28/2024 6:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة جديدة أن هناك علامات على الوجه تحدد إلى أي طبقة اجتماعية تنتمي، فإذا كنت فقيراً فسيبدو وجهك كئيباً، وإذا كنت غنياً فستعلو ابتسامة الثقة وجهك.

ووجدت الدراسة أن لدى الأغنياء وجوها ضيقة وودودة، و يقول الباحثون في جامعة غلاسكو إن الفقراء يبدون كئيبين وغير أكفاء.

وقام فريق البحث بتحليل الأحكام السريعة التي يصدرها الناس عن بعضهم البعض، ووجدوا أن الوجوه التي تبدو "غنية" تعتبر أيضا أكثر جدارة بالثقة، مع أفواه مبتسمة وملامح منحوتة وحواجب مرتفعة وعيون متقاربة وخدود وردية وفق موقع روسيا اليوم.

وفي الوقت نفسه، فإن الوجوه التي ينظر إليها على أنها "فقيرة" تكون حواجبها منخفضة، وذقنها أقصر وأفواهها متجهة إلى الأسفل ولون بشرتها أغمق وأكثر برودة، ما يجعلها تبدو غير جديرة بالثقة وباردة وغير كفؤة.

وركز البحث على ما يجعل الشخص يبدو من طبقة اجتماعية أعلى أو أدنى، وكيف ترتبط هذه السمات بتصورات شخصية.

وقالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الأحكام المتسرعة التي تعتمد فقط على المظهر يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على الأفراد.

وقالت: "إن الصور النمطية التي نحملها تحيز تصوراتنا. انطباعاتنا عن الآخرين يمكن أن تؤدي إلى مزايا أو عيوب معينة بالنسبة لهم".

ووجد الباحثون أن الوجوه التي تعتبر سيئة المظهر كانت أكثر "طفولية"، مع ملامح مستديرة مثل وجه الطفل. وقد ترتبط هذه الخصائص بضعف اللياقة البدنية أو انخفاض الذكاء أو الشخصية الخاضعة.

وفي الوقت نفسه، كانت الوجوه "الغنية" أطول وأكثر تحديدا، مع أنوف بارزة وأفواه مقلوبة وجبهة عالية.


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