برعاية حاكم الشارقة..محمد بن سعود القاسمي يفتتح الدورة الـ 4 لألعاب غرب آسيا البارالمبية

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس السبت، حفل افتتاح الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة للمعاقين، والتي يستضيفها النادي في الفترة من 27 يناير إلى 3 فبراير القادم .

حضور مميز

شهد الافتتاح حضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن جلوي آل سعود، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ، و ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية، ومحمد محمد فاضل الهاملي

رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة وعدد من المسؤولين في إمارة الشارقة ورؤساء الوفود المشاركة .

وأعلن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، افتتاح منافسات هذه النسخة من الدورة بمشاركة 513 مشاركاً من 11 دولة، بالإضافة إلى 454 من اللجنا التنفيذية والحكام والمتطوعين وفي مقدمتها الإمارات البلد المضيف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ، وقطر، والكويت، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية اليمنية، ويتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، وكرة السلة للكراسي المتحركة، والبوتشيا، ورفعات القوة، وتستمر فعالياتها حتى 3 فبراير المقبل.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم آياتٍ بيناتٍ من القرآن الكريم، وألقى بعدها الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، واهتمام وحرص سموه الدائم بذوي الإعاقة. مؤكدا إن استضافة إمارة الشارقة لدورة " ألعاب غرب أسيا " يترجم المكانة التي حققتها الشارقة في دعم فئة ذوي الإعاقة انطلاقاً من

ثوابت وقيم إمارة تضع الإنسان مرتكزاً لمختلف برامجها وأهدافها لتشكل نموذجاً يحتذى في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز مكانة كل فرد فيها ومنحه كامل حقوقه.

وأضاف:" أن توفر المرافق الرياضية عالمية المستوى وتضافر جهود وإمكانيات جميع المعنيين في الإمارة ومهاراتهم العالية أتاح لنا تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية

الإقليمية و العالمية ومنها هذا الحدث الكبير الذي سنشهد منافساته بدءاً من اليوم بما يبرز الوجه الحضاري والتطور الذي تشهده الدولة وإمارة الشارقة في جميع المجالات ...متمنيا

لجميع

الوفود المشاركة في البطولة من اللاعبين والمرافقين لهم والإداريين بإقامة طيبة في ربوع بلادنا وتحقيق النتائج المرجوة.

وقال الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إنّهم يلتقون تحت رعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي شرّفهم برعايته الكريمة، وحفاوته الكبيرة، وتوجيهاته السديدة إلى الجهات كافة بحسن استضافة وتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يعكس مدى رقي وتطور وحضارة إمارة الشارقة، وطيبة أهل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بني رشيد: «أثني وأقدر الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة لتسهيل مشاركة الوفود والضيوف، وتوفير جو رياضي أخوي.. والشكر موصول أيضاً إلى إدارة نادي الثفة للمعاقين برئاسة سعادة طارق سلطان بن خادم، رئيس

مجلس الإدارة، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والكوادر التنظيمية الذين كانوا يصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد والدؤوب لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ لا محدود لإنجاح هذه البطولة والتوجيهات إلى كل المؤسسات والدوائر الرسمية المعنية لدعم وتحسين جودة الاستضافة وتوفير كل سبل الراحة».

كما قدم البطل الإماراتي محمد القايد الحمادي قسم اللاعبين، وقدم أحمد محمد حسن الحمادي قسم الحكام. وشهد الحضور، في نهاية حفل الافتتاح، أوبريت "نحن نقدر"، وهو من فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة، كلمات عبدالله الشحي، اداء طالبات مدرسة الأندلس للتعليم الإساسي، .

رعاية مميزة للحدث

تحظى الدورة برعاية مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.





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