مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد (08,40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.





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