Sunday, 28 January 2024 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

1/28/2024 6:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد (08,40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28012024000110011019ID1107777293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث