مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.
ووقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 من صباح الأحد (08,40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، على ما قال وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.
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