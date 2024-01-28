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تركي آل الشيخ يزيح الستار عن ملعب الهلال الجديد

1/28/2024 6:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أزاح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية الستار عن اكتمال أعمال تنفيذ ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

وسيكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد غدا الإثنين عندما يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 التي تضم إلى جانب الهلال وإنتر ميامي نادي النصر السعودي.

كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال السعودي على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة يوم 1فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من نفس الشهر.

يتسع الملعب الذي يضم أحدث التقنيات لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصولها لنحو 30 ألفا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسية نحو 350 مقعدا كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.

وسيكون الملعب مكيفا بالكامل ويحتوي على سقف متحرك وشاشات عرض ضخمة ويعتبر إحدى أبرز الوجهات الرياضية التي تم الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

ويتميز الملعب بأبعاده الكبيرة حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترا والارتفاع 47 مترا وستكون الإضاءة في الملعب هي الأعلى في كل ملاعب الشرق الأوسط كلها حيث ستبلغ شدة السطوع 3000Lux.

كما تم استقدام أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل الاصطناعي من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب بأنظمة ري حديثة ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.

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