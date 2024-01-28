الفيفا يكشف عن الملصق الرسمي لمونديال الشاطئية الإمارات 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الملصق الرسمي لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

وأوضح الفيفا أن هذا الملصق تتجلى فيه الإثارة والألوان والسرعة في قلب بطولة من بطولات الاتحاد الدولي الأكثر غزارة بالأهداف، مبيناً أنه مستوحى من الملصقات السياحية التقليدية، حيث سخر ألوان الرمال والشمس لتجسيد الإثارة التي سيعيشها عشاق هذه اللعبة في دبي.

ويصور الملصق نجم كرة قدم شاطئية ينفذ لعبة "مقصية"، وهي الحركة التي تشتهر بها هذه الرياضة، حيث يسدِّد أمام زملائه والجماهير التي تملأ الملعب تحت أفق مدينة دبي إذ توضح الخلفية المعالم الرئيسية في مدينة دبي.

ويشارك في مونديال الشاطئية 16 من أفضل المنتخبات في العالم، ومن بينها البرازيل والبرتغال، بطلتا العالم سابقاً.

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