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غموض حول موعد عودة نيمار إلى الهلال السعودي

1/28/2024 5:20:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد مسؤولو نادي الهلال السعودي أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق إلى الرياض لاستكمال برنامجه العلاجي في مقر النادي لم تتحدد بعد.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي في 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى ببلاده على يد رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد عن مصدر هلالي رسمي في تصريحات خاصة قوله "عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد بعد، ولا يوجد هناك وقت رسمي لذلك".

وأضاف المصدر ذاته "الجهاز الطبي في النادي بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق الأول يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف خاصة بعد أن دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر إقامته".

وكانت مصادر "الرياضية" أشارت في عددها الصادر 20 يناير الماضي إلى أن إدارة الهلال ستسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلا له في قائمة الـ 8 أجانب.

يشار إلى أن الهلال تعاقد في الصيف الماضي مع نيمار جونيور قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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