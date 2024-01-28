استقالة رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية

ذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن نيتيش كومار، رئيس وزراء ولاية "بيهار" شرق الهند، استقال من منصبه اليوم الأحد، منهيا تحالفا مع شريكه السياسي المحلي الرئيسي، راشتريا جاناتا دال.

ونقلت الوكالة عن كومار قوله، بعد تلك الخطوة إن "الأمور لم تكن تسير بشكل جيد، بالتالي اضطررت للاستقالة. سوف أغادر التحالف السابق وأشكل تحالفا جديدا".

ويمثل هذا التفكك في الولاية، انتكاسة لوحدة المعارضة في الهند، حيث إن كومار كان أداة، لتشكيل تحالف معارض، ضم أكثر من 20 حزبا ضد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في انتخابات إقليمية، مقررة في وقت لاحق هذا العام، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وقالت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أن راجيندرا في أرليكار، حاكم الولاية، قبل استقالة كومار وطلب منه الاستمرار حتى تشكيل حكومة جديدة.





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