ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26422 شخصاً منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26422 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة مقتل 165 شخصا على الأقل في الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65087 شخصا منذ اندلاع الحرب.

مت جانب آخر، أكد الجيش الإسرائيلي استمرار القتال العنيف في مدينة "خانيونس"، جنوب قطاع غزة، حيث تشن قواته قتالا مع عناصر حركة "حماس" في المنطقة.

وأضاف الجيش أنه في عمليات جرت مؤخرا في مدينة "خان يونس"، رصدت وحدة كوماندوز خلية لحركة "حماس"، كانت مسلحة بقذائف "آر.بي.جي" وقضت عليها وعثرت على أسلحة في منطقة مجاورة وقتل لواء المظلات العديد من المسلحين وحدد أماكن أسلحة، كما وجه لواء المدرعات السابع أيضا غارات جوية على عنصرين من حماس في المدينة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف الجيش أنه في شمال غزة، عثر جنود احتياط على شبكة أنفاق ودمروها، وقتلت القوات الإسرائيلية أيضا العديد من المسلحين وحددت أماكن أسلحة في المنطقة.

وتابع الجيش أنه في وسط غزة، وجه لواء ناحال طائرة بدون طيار لقصف عنصر من حماس، تم رصده في منطقة قريبة وقتل اللواء عدة مسلحين آخرين في معارك خلال اليوم السابق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.





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