رسمياً..بايرن ميونخ يتعاقد مع المدافع الفرنسي ساشا بوي حتى 2028



أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد عن تعاقده مع ساشا بوي لاعب جلطة سراي التركي.

وأشار بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي إلى أن المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما وقع عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وكشف النادي التركي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) عن التفاصيل المالية للصفقة موضحا أن ساشا بوي انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى حوافز مالية.

وأوضح جلطة سراي "إذا انتقل اللاعب إلى ناد آخر سيكون بايرن ميونخ ملزما بسداد كل الحوافز المالية المنصوص عليها في التعاقد والتي لم تتحقق".

ويشمل الاتفاق أيضا تنظيم بطولتين وديتين سيخصص بايرن ميونخ 50% من أرباحهما للنادي التركي.

من جانبه قال كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ "يسعدنا التعاقد مع لاعب شاب ومميز بعقد طويل الأجل بعدما ظهر بأداء جيد للغاية أمامنا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا".

أما كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي البافاري قال "ساشا بوي ظهير أيمن قوي وسريع ومجهوده وفير في الملعب، لقد كان معشوقا لجماهير جلطة سراي وتطور مستواه بشكل جيد ويتمتع أيضا بخبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب الدوري التركي مما يعزز من قوة خط دفاعنا".

وعلق اللاعب على خطوة انتقاله إلى بايرن ميونخ قائلا "إنه حلم تحقق وشرف كبير أن ألعب لهذا النادي العريق، وكلاعب أنا مدافع أحب أداء المهام الهجومية بنفس قدر التزامي بالواجبات الدفاعية".

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