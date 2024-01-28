فيليب رايس - مخترع الهاتف الألماني المنسي منذ 150 عاماً

على الرغم من أن اختراعه قد غير العالم، لا يزال مخترع الهاتف الألماني فيليب رايس - الذي تحل ذكرى وفاته الـ150 هذا العام - غير معروف إلى حد كبير حتى يومنا هذا.

يقول فولفرام فايمر، كاتب سيرة رايس الذاتية: "لقد ابتكر اختراع الألفية، ولكن إذا سألت اليوم في أي مكان في العالم من اخترع الهاتف، فسوف تسمع اسم ألكسندر غراهام بيل".

ولد رايس في مدينة جيلنهاوزن بولاية هيسن الواقعة غربي ألمانيا عام 1834 ونشأ يتيم الأب والأم. أكمل رايس تدريبا مهنيا تجاريا وعمل لاحقا مدرسا للغات والعلوم الطبيعية في منطقة فريدريشسدورف بالقرب من مدينة فرانكفورت، حيث يوجد حاليا متحف يبقي ذكرى المخترع حية.

في أوقات فراغه كان يفكر رايس كثيرا في كيفية نقل الأصوات عبر مسافات طويلة باستخدام الكهرباء. وفي عام 1861 حقق إنجازا وقدم للجمعية الفيزيائية في فرانكفورت جهازا أطلق عليه اسم "تليفون".

يقول المتحف: "كان الرد مخيبا للآمال للغاية، حيث تم رفض اختراعه باعتباره شيئا عبثيا". وبحسب فايمر، كان دائما ما يتعرض رايس للسخرية من "الأساتذة رفيعي المستوى" باعتباره هاوي أعمال يدوية اخترع شيئا عديم الفائدة.

توفي رايس عن عمر ناهز 40 عاما في 14 يناير 1874 في مدينة فريدريشسدورف قبل أن يتمكن من تطوير اختراعه، حيث كان هاتفه يعمل في اتجاه واحد فقط،، بمعنى أنه لم يكن بمقدور مستقبل المكالمة الرد على الفور.

لم يبدأ اختراع الهاتف في تحقيق طفرة عالمية إلا بعد أن طرح الأمريكي ألكسندر غراهام بيل في سبعينات القرن التاسع عشر في أسواق الولايات المتحدة جهازا يوضع بالتناوب على الأذن ثم على الفم. ووفقا لمتحف رايس، فإن براءة الاختراع التي قدمها بيل عام 1875 كانت مستندة - بحسب بياناته - إلى عمل الألماني، الذي اطلع عليه الأمريكي جزئيا على الأقل وقام بتحسينه.

يقول فايمر: "أنا شخصيا أشعر بالأسف تجاه فيليب رايس لأنه واجه وقتا عصيبا في حياته ولم يحظ أبدا بالتقدير الذي يستحقه... إذا نسيناه الآن أو لم نفعل شيئا من أجله، فسيكون الأمر مريرا على نحو مضاعف".



أنشأ فايمر، وهو رئيس التحرير السابق لمجلة "فوكوس" وصحيفة "فيلت" الألمانيتين، نُصُبا أدبيا للمخترع قبل أربع سنوات عبر كتابة سيرته الذاتية بعنوان "المخترع المنسي". وقد ولد فايمر مثل رايس في مدينة جيلنهاوزن، ويعتبر كتابته للسيرة الذاتية واجبا وطنيا تجاه ابن بلدته. يرى فايمر أن ألمانيا "أمة من المخترعين"، ويعتبر رايس مثالا على ذلك.

يقول فايمر: "نحن أمة من المخترعين والمهندسين والمُصلِّحين وهواة الأعمال اليدوية، وهذا لا يزال ساريا"، موضحا أن الألمان اخترعوا العديد من الابتكارات التقنية الكبرى خلال المئتي عام الماضية، مشيرا في المقابل إلى أن الألمان لا يجيدون تسويق تلك الابتكارات، وقال: "هذه على الأحرى من نقاط قوى الأمريكان. وفي بعض الأحيان يأخذ الأمريكان اختراعاتنا ويحولونها إلى عمل تجاري كبير".

ومنتقدا الوضع في بلاده، أشار الكاتب أيضا إلى أنه يُجرى تكريم المخترعين بنصب تذكارية في أماكن أخرى من العالم، وقال: "لم نعد نفعل ذلك لأنه بطريقة ما لم يعد مناسبا"، مضيفا أنه حتى الفائزون بجائزة نوبل لا يتم إبرازهم وتكريمهم إعلاميا في ألمانيا على النحو الملائم، وقال: "لدينا قصور في تقدير إنجازاتنا العلمية والهندسية".

ومع حلول الذكرى الـ 150 لوفاة المخترع يتمنى فايمر أن يحظى فيليب رايس بشهرة أكبر، مضيفا أنه يمكن إنشاء نوع من "قوس نصر" من أجله في مسقط رأسه في جيلنهاوزن، منتقدا عدم وجود أي لافتة في المدينة تخلد ذكرى المخترع ولا حتى عند مخرج الطريق السريع، وقال: "نحن في الواقع بحاجة أيضا إلى متحف للاتصالات: عندما يكون لدينا مخترع الهاتف، فيجب أن يكون هناك مكان يبرز ذلك".

ولم تخطط حكومة ولاية هيسن - بحسب بياناتها - لأي فعالية تحيي الذكرى الـ 150 لوفاة المخترع. وقالت حكومة الولاية إنه يُجرى عادة التخطيط للفعاليات التكريمية عند حلول ذكرى عيد الميلاد وليس ذكرى يوم الوفاة، موضحة في الوقت نفسه أن هذا لا يعني أن ولاية هيسن لا تكرم ذكرى "أحد أهم أبنائها"، مشيرة إلى أنه جرى إدراج رايس منذ فترة طويلة في سجل الولاية الخاص بمشاهير هيسن، ذلك إلى جانب تسمية العديد من المدارس باسم رايس.

وفي مدينة جيلنهاوزن، مسقط رأس رايس، أثار مقترح فايمر بإنشاء قوس نصر من أجله ردود فعل متباينة. يقول عمدة المدينة، كريستيان ليتسينجر: "قوس النصر ليس مناسبا تماما... لقد مر انسحاب نابليون أيضا عبر جيلنهاوزن وكينتسيجتال، لكن قوس نصر مبني على الطراز الفرنسي ربما لن يكون مناسبا تماما لتكريم فيليب رايس"، موضحا في المقابل أن المدينة استوعبت بالطبع رسالة فايمر.

وأضاف ليتسينجر: "في العصر الرقمي، الذي يلعب فيه التواصل دورا رئيسيا ويجلب معه العديد من التحديات الجديدة، يسعدنا استقبال مقترحات لتكريم فيليب رايس بنصب تذكاري وإبراز إرثه بصورة أكبر في المدينة"، موضحا أنه سيُجرى بالتنسيق مع اللجان السياسية والمواطنين - وربما أيضا من خلال مسابقة لطرح الأفكار - دراسة خيارات أخرى لتكريمه.



