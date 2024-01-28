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ساحة مستشفى ناصر بخان يونس مقابر للشهداء

1/28/2024 5:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الفلسطينيين اضطروا إلى دفن 150 شهيدا في ساحة مستشفى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس نتيجة حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي المطبق عليه.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة مساء أمس السبت "ما زال لدينا 30 شهيدا مجهولو الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي".

ولفت القدرة إلى أن "مستشفى ناصر يواجه نقصا حادا وخطيرا في وحدات الدم، كما تم نفاد العديد من أدوية التخدير".

وأوضح أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي بدأ منذ 4 أيام نتيجة نقص الوقود، مشيرا إلى أن خزانات المياه في المجمع تعرضت إلى التلف والأعطال نتيجة سقوط الشظايا ونيران المسيّرات الإسرائيلية، مما أدى إلى تسرب المياه للمباني -بما في ذلك قسم العناية المركزة- وتسبب في نقص المياه بمركز غسيل الكلى.

المصدر : وكالات

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