بينهم سيدة.. قوات الاحتلال تقتحم مدنًا وبلدات بالضفة وتعتقل عددًا من مواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين بينهم سيدة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت السيدة زهرة خدرج، كما اعتقلت الأسير المحرر وسام باكير وذلك بعد مداهمة منزليهما بالمدينة.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة أماكن، وسط إطلاق لقنابل الصوت والرصاص، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين صباح اليوم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة تركزت في حي الهدف ووادي برقين، ومحيط المخيم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى الجريح فارس محمد شلاميش (16 عامًا) بعد اقتحام منزل عائلته في برقين، علمًا أنه مصاب سابقًا بـ3 رصاصات باليد والكتف والصدر، ووصفت حالته حينها بالخطيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب أبو الهيجا بعد اقتحام منزله بجنين، وهو نجل الأسير والقيادي في حماس مجدي أبو الهيجا.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة خاضها مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وقرية تياسير جنوبًا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين زكريا وطه عرموش خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، في حين اقتحمت بلدة بيت ريما قرب رام الله، ودهمت منزل المواطن عثمان العاصي وعاثت فيه فسادًا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة الشيوخ شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، واعتقلت المواطن عيسى طافش وأبنائه محمد وقصي وأحمد، وصادرت سيارتين للعائلة.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت 6 شبان عرف منهم: مؤيد عديلي، وحسن الجاغوب، ومحمد خريوش.

واندلعت مواجهات في بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شوارع البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عدة محلات تجارية وسط القرية وفتشت المواطنين المتواجدين فيها وهواتفهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، خاضها مقاومون مع قوات الاحتلال المقتحمة.

واستهدف مقامون آليات الاحتلال بالعبوات والقنابل محلية الصنع، واشتبكون مع جنود الاحتلال بالرصاص الحي.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها، كما اعتلت أسطح بعض البنايات المرتفعة بالبلدة.