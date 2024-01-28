الغارديان: إدارة بايدن معرضة للمساءلة في قضية الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ألمح تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن إجراءات محكمة العدل العليا الاحترازية الأخيرة قد تضع الولايات المتحدة في موضع تواطؤ محتمل في الإبادة الجماعية والإدانة العالمية، وتعرضها لاتهامات بـ"النفاق"، بسبب دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن غير المشروط لإسرائيل.

وبحسب التقرير، فقد شكلت قرارات العدل العليا إحراجًا لـ"جو بايدن" وكبار مساعديه، خاصة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصف قبل بضعة أسابيع قضية جنوب أفريقيا بأنها "عديمة الجدوى".

وقالت الصحيفة، إنه رغم أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تبت المحكمة في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، فإن التدابير المؤقتة تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع في غزة بينما تشق القضية طريقها عبر إجراءات المحكمة.

وأضافت، أنه من المفترض أن الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية الأخرى التي دعمت إسرائيل دون قيد أو شرط منذ شنت هجومها على غزة، بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سوف ترغب في تجنب التورط في دعم الإبادة الجماعية، وهذا هو الحافز لهذه القوى العالمية للدفع أخيراً إلى الأمام من أجل وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن إدارة بايدن معرضة بشكل خاص لاتهامات بالنفاق إذا قررت تجاهل نتائج المحكمة، التي تعتبر ملزمة للدول الأعضاء، وخصوصًا في حال إذا وقفت مجددًا، من خلال الفيتو المعتاد لصالح إسرائيل في مجلس الأمن، لمنع دعم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأوضح التقرير، أن إدارة بايدن أمام اختبار لمدى التزامها بالوعد الذي قطعته على نفسها بعد شهر من تولي السلطة في عام 2021، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.

وكانت إدارة بايدن قالت، "إنها ملتزمة بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان، ويتم فيه الاحتفاء بالمدافعين عنها، ويُحاسب أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان".

واختتم التقرير بالتساؤل عن قدرة بايدن على كبح جماح إسرائيل لتفادي الوقوع في المحظور والإضرار بسمعة الولايات المتحدة بشكل لا يمكن تداركه مستقبلاً.

ورجح بأنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لم توافق على طلب جنوب أفريقيا بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن حكمها قد يُجبر إدارة بايدن وداعمي إسرائيل الغربيين الآخرين على إنهاء إراقة الدماء في غزة أخيرًا.



