مصادر إسرائيلية تنفي التقارير عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- نفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية ما تناقلته صحف أميركية عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن ما "نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تهيئة الظروف لصفقة تبادل إضافية، بعيد كل البعد عن الواقع".

وقدرت المصادر الإسرائيلية أن الحديث يدور عن جهد أميركي لخلق عرض لصفقة وشيكة، لكن إسرائيل لم تتلق أي معلومات حول هذا النوع من التسوية من قبل حماس".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق ترعاه الولايات المتحدة وقطر وغيرها، حيث سيؤدي الاتفاق إلى وقف القتال لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف إسرائيلي.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن هناك مسودة اتفاق تمت صياغتها بناء على المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الأيام العشرة الأخيرة، وسط تفاؤل من الوسطاء.

وذكرت الصحيفة أن هناك بعض الخلافات حول نقاط معينة وسيتم العمل على تقريب وجهات النظر في قمة رؤساء المخابرات المقرر عقدها في باريس، اليوم الأحد.

وأكد مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، لوكالة "أسوشييتد برس" التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يفيد بوجود تقدم نحو اتفاق يتوقف بموجبه القتال في غزة لمدة شهرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من مائة مختطف.

يأتي هذا النشر فيما يناقش رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، اليوم الأحد، الخطوط العريضة للاتفاقية التي سيتم طرحها خلال اجتماع يعقد في فرنسا مع رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

يأتي ذلك، في وقت تتسع المظاهرات في المدن الإسرائيلية التي تطالب الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى صفقة تبادل تفضي بتحرير جميع المختطفين الإسرائيليين لدى حماس.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تظاهرت عائلات أسرى قبالة منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في قيساريا، وذلك بعد أن أبعد عدد من ممثلي عائلات الأسرى من منزل نتنياهو في وقت سابق السبت.

وجاء عن منتدى عائلات الأسرى "إذا لم يتوقف إبعاد عائلات المختطفين عن منزل رئيس الحكومة، سنقوم السبت القادم بتنظيم مظاهرة مركزية بمشاركة عشرات الآلاف في قيساريا".



