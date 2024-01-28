تقارير: هجوم بطائرة مسيرة على منشأة إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أفادت تقارير إعلامية، بأن منشأة "زفولون" البحرية الإسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار، حيث اندلع حريق بالقرب من حدود إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها 114، وسط تزايد المخاوف من توسع رقعة الحرب.

وقالت اليوم الأحد تقارير إعلامية غربية، إن المفاوضين بملف حرب غزة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، اقتربوا من الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف النار لمدة شهرين مقابل إفراج حماس عن الأسرى لديها.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن "عملية كبيرة" في لبنان، وذلك عقب مناورات وتدريبات أجراها الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرت القيادة الشمالية مناورات مكثفة لتحسين الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية.