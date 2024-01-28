معاريف: نتنياهو يرغب في شن حرب على حزب الله في القريب العاجل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- تساءلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، ما إذا كانت نذر حرب واسعة تلوح في الأفق بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية قائلة، إن شهر شباط/ فبراير المقبل سيعدُّ مفصليًا بالنسبة للتوتر الحالي بين الجانبين.

الصحيفة العبرية استندت إلى معلومات وردت بموقع

"LBCI Lebanon" اللبناني بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في شن حرب على حزب الله في القريب العاجل.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي على صعيد الجبهة الشمالية، تحاكي شن عمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان وفي أجواء شتوية ممطرة.

وذكرت الصحيفة، أن معلومات استخبارية لدى أجهزة معلومات في دول كبرى، لم تحددها، ترجح أن نتنياهو يعتزم شن حرب على حزب الله، وأن الشهر المقبل سيعدُّ فاصلًا على صعيد التصعيد الحالي.

وسوف يشهد الشهر المقبل، زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس جو بايدن، والمبعوث الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، إلى بيروت، وفق الصحيفة.

واستدلت الصحيفة بهذه الزيارات لتبرهن أن هناك توترات ووضعا مصيريا بشأن الجهود الدبلوماسية وفي المقابل خيار الحرب.

وكانت إسرائيل قد أكدت مرارًا وتكرارًا للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، أنها ستعمل على استيفاء الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل دفع حزب الله لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الداعي لإبعاد المنظمة إلى ما وراء نهر الليطاني، إلا أنها هددت أنها ستلجأ للخيار العسكري حين تفشل هذه الجهود، والتي يبدو أنها بعيدة المنال.

إسرائيل تعزز قواتها على الحدود الشمالية

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدريباته على صعيد المنطقة الشمالية، وكان أعلن أن جزءا من قوات الاحتياط التي سُحِبَت من قطاع غزة سترسَل لتعزيز القوات في الشمال.

وتشارك في المناورات كتائب احتياطية منها ما ينتمي للواء المظليين الشمالي 226، وقوات سلاح الهندسة المقاتلة، فيما ذكر الإعلام العبري أن المناورات شهدت محاكاة عمليات عسكرية في مناطق مزدحمة بالسكان، وفي أجواء شتوية ممطرة، تتناسب مع الوضع في الجبهة الشمالية في هذه الفترة من العام.

كما تشارك قوات مدرعة وقوات من سلاح المشاة والمدفعية، وسط تقديرات أشارت إليها "معاريف" بأن قرابة 100 يوم تدريب نُفِّذ حتى اليوم، وقرابة 40 مناورة على مستوى كتائب الاحتياط، وأكثر من 100 مناورة على مستوى الوحدات والسرايا.

موقع "واللا" ذكر، الأحد، أن غاية المناورات هي رفع كفاءة قوات الاحتياط وتأهبها على الجبهة الشمالية، ونقل عن مساعد قائد لواء المظليين الشمالي، أن سلسلة من المناورات المركبة أجريت خلال الأسبوع الماضي، وقال: "بعد هذا الأسبوع، أستطيع أن أقول لكم بكل ثقة إننا في أهبة الاستعداد".



