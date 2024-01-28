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الاقتصاد تعلن إدخال تقنية دمغ المعادن الثمينة بالليزر

1/28/2024 5:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن إدخال تقنية دمغ المعادن الثمينة في فلسطين بالليزر التي تشكل تحولا مهما في تطوير عمليات دمغ المصوغات الذهبية، بمتوسط نحو 10 أطنان سنويا.

وقال وزير الاقتصاد خالد عسيلي، إن إدخال هذه التقنية يأتي في إطار عمليات الإصلاح والتطوير في تقديم الخدمات، وتحقيق نتائج فعالة وتحسينات كبيرة في عمليات الدمغ، وسينعكس إيجابا على اداء قطاع المعادن الثمينة في فلسطين.

وتدمغ التقنية نقوشا وعلامات دائمة ودقيقة على المصوغة، وتعزز الثقة والأمان بالمصوغات الذهبية، علاوة على سرعة كشف أي محاولة غش أو تلاعب بالذهب.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الدمغ بالليزر يسهم في عمليات إنجاز دمغ المصوغات بنسبة تزيد على 35% من كمية المصوغات الإجمالية الواردة للمديرية، وتسعى المديرية إلى زيادة نسبة دمغ المصوغات بواسطة جهاز الليزر مقارنة مع
طريقة الدمغ اليدوي.

وتوفر التقنية التكلفة والجهد، إضافة إلى الطابع الجمالي خاصة أن المنتج المحلي يشكل 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة.

وأوضحت أن تقنية الليزر تستخدم إلى جانب الدمغ اليدوي في مديريات المعادن الثمينة في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس، لافتة إلى أن نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، يعملون في قطاع الذهب وتشغل 3 آلاف صانع وتاجر.

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