رسميا.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة ويحدد الموعد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أعلن مدرب نادي برشلونة لكرة القدم تشافي هرنانديز، السبت، أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام فياريال 3-5 في المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني.

وجاءت هزيمة برشلونة أمام فياريال بعد أيام قليلة، من خسارة الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عام 2025، في مؤتمر صحفي عقب مباراة فياريال: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".

وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".

وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".

وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط".

المصدر: وكالات



