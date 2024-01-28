رسميا.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة ويحدد الموعد

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أعلن مدرب نادي برشلونة لكرة القدم تشافي هرنانديز، السبت، أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام فياريال 3-5 في المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني.
وجاءت هزيمة برشلونة أمام فياريال بعد أيام قليلة، من خسارة الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.
وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عام 2025، في مؤتمر صحفي عقب مباراة فياريال: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".
وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".
وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".
وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط".
المصدر: وكالات
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