سموتريتش يدعو لاحتلال غزة وإرساء إدارة إسرائيلية بها

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه لا يعارض فكرة جلب سلطة معتدلة لحكم قطاع غزة، لكنه زعم أن "لا وجود لعناصر معتدلة يمكنها تولي السلطة".

وأضاف سموتريتش زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" الائتلافية المتطرفة، أن "لا بديل عن احتلال القطاع وإرساء نظام إداري عسكري إسرائيلي هناك".

ذكر سموتريتش في تصريحات متلفزة، الليلة الماضية، أن "النظام الإداري العسكري الذي ستفرضه إسرائيل على قطاع غزة ينبغي أن يتولى إدارة الشؤون المدنية أيضًا".

ويتمسك الجناح اليميني القومي بالحكومة الإسرائيلية، والذي يعد سموتريتش على رأس زعمائه، إضافة إلى زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، باحتلال قطاع غزة، ويهدد بالانسحاب من الحكومة، حال توقفت الحرب أو انسحب الجيش.

مسؤولية عائلات الأسرى

ووصف سموتريتش، كلّ مَن يدعي إمكانية توقيع صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من أسر حماس بـ"الكذب"، مضيفًا أنه "يتعين قلب كل حجر في غزة من أجل العثور عليهم وإعادتهم".

كما انتقد الحملات التي يشنها ذوو الأسرى والتظاهرات الضاغطة من أجل إعادتهم، وادعى أن موقفهم هو الذي يبعد فرص إعادة الأسرى، ويرفع ثمن الصفقة الذي تطالب به حماس.

وقال "إن زعيم حماس، يحيى السنوار، يشاهد محطات التلفزة الإسرائيلية، ويرى كيف يبكي الإسرائيليون، ومن ثم لا يستخدم الأسرى لإطلاق سراح معتقلي حماس، لكن من أجل تفكيك المجتمع الإسرائيلي".

توزيع المساعدات

وحول أهداف الحرب، ذكر سموتريتش، أن هدفي إعادة الأسرى وتدمير حماس متساويان، ولا تقل أهمية أحدهما عن الآخر، ولا يوجد تناقض بينهما.

"إن مسؤولية الدولة هو الانتصار من أجل تمكينهم من العودة، وأن الطريقة الوحيدة هي تدمير حماس" بحسب سموتريتش الذي يعارض تسليم المساعدات الإنسانية لوكالة (أونروا).

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنه "مضطر للموافقة على دخول المساعدات، تماشيًا مع القوانين الدولية وحفظ الأمن القومي الإسرائيلي. ولكن على إسرائيل أن تُدخِل المساعدات لغزة تحت إشرافها، وأن توزع المساعدات بنفسها".

وفسر ذلك بأن بناء نظام إدارة عسكري إسرائيلي في غزة هو السبيل لذلك، مضيفًا أن "المتفق عليه بين الجميع (الحكومة) هو ضرورة البقاء في غزة".

احتلال القطاع

وشدد سموتريتش، على أن المعادلة في غزة هي "إمَّا حكم الجيش الإسرائيلي أو حكم حركة حماس"، ومن ثم فإن إسرائيل "تعمل على تبديد الخطر الذي تشكله الحركة، وهو أمر سيستغرق وقتًا، وطالما مازالت الحركة هناك لا أحد سيعمل في غزة غيرنا".

ومضى قائلًا "إن وجود الجيش الإسرائيلي هناك وإشرافه على المساعدات الإنسانية "سيعني منع وصول تلك المساعدات إلى حماس، ومن ثم إنهاء تبعية مواطني غزة للحركة. إن السبيل الوحيد لذلك هو سيطرة الجيش على مجريات الأمور بالقطاع"، على حد قوله.



