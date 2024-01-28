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صحيفة إسرائيلية: عودة السيطرة المدنية لحماس شمال غزة

1/28/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير
قلقا في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منزعجة مما وصفته بالديناميكيات السلبية، التي قد تتطور في هذه المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة النشاط العسكري هناك قريبا".

وأوضحت "معاريف" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي "قد أنهى المرحلة المكثفة من المناورة في مدينة غزة وما حولها، وانتقل إلى التركيز على الغارات الأكثر استهدافا؛ فإنه لم يتم في الوقت الحالي إنشاء آلية مدنية بديلة في تلك المناطق".

وأشارت إلى أن "عناصر مرتبطة بحركة حماس تمكّنت من فرض السيطرة المدنية في هذه المناطق، الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الإنجازات التي حققتها إسرائيل هناك".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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