صحيفة إسرائيلية: عودة السيطرة المدنية لحماس شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير
قلقا في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منزعجة مما وصفته بالديناميكيات السلبية، التي قد تتطور في هذه المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة النشاط العسكري هناك قريبا".
وأوضحت "معاريف" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي "قد أنهى المرحلة المكثفة من المناورة في مدينة غزة وما حولها، وانتقل إلى التركيز على الغارات الأكثر استهدافا؛ فإنه لم يتم في الوقت الحالي إنشاء آلية مدنية بديلة في تلك المناطق".
وأشارت إلى أن "عناصر مرتبطة بحركة حماس تمكّنت من فرض السيطرة المدنية في هذه المناطق، الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الإنجازات التي حققتها إسرائيل هناك".
المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية
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