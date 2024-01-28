تشافي يقرر مغادرة برشلونة نهاية الموسم

وتعرّض تشافي للكثير من الضغوط هذا الموسم خاصة وأنّ الفريق لم يقدم المستوى المأمول، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني حالياً.

وقال تشافي في تصريحات نقلها برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "أريد الإعلان أنني في الثلاثين من حزيران/يونيو لن استمر كمدرب لنادي برشلونة، أعتقد بأنّ الوضع يحتاج إلى تغيير، لا يمكن أن أسمح بالوضع الحالي".

ويبتعد برشلونة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر بعدما تجمد رصيده عند 44 نقطة إثر الخسارة أمام فياريال السبت 5-3.