منظمات حقوقية ونسوية أردنية تطالب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتصحيح موقفها

MENAFN - Amman Net) وجّهت (25) منظمة حقوقية أردنية نداء عاجلا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطالبها بتصحيح موقفها ووقف جرائم الإبادة في قطاع غزة فورا.

وعبّرت المنظمات عن استيائها الشديد من الموقف الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ردّها على الجرائم البشعة التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات في غزة، التي وصفها مختصون وحقوقيون بأنها جرائم إبادة جماعية.

وقالت المنظمات "إنّ تصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإدانتها اتهامات غير مؤكدة بالاعتداء الجنسي يوم 7 اكتوبر في تبنٍ للرواية الاسرائيلية التي ثبت زيفها، وفي خضوع للانتقادات الإسرائيلية التي دانت موقف الهيئة دون أن تسمح لها باجراء تحقيق في تلك المزاعم التي لم يثبت صحتها، هذا الموقف يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة مهمة الهيئة ومدى استقلاليتها عن الضغوط الخارجية، وحول قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء في منطقتنا، وهي تتجاهل أثر الاحتلال ودوره، وتتناسى ضحاياه من النساء الشهيدات والأسيرات والمصابات والمهجرات من بيوتهن؛ في حين تصمت عن إدانة الموثّق من قتل وتعنيف وتنكيل واعتقال للنساء الفلسطينيات".

ولفتت المنظمات إلى أن "تأكيد الهيئة في بيانها على أن: "جميع النساء، النساء الإسرائيليات، النساء الفلسطينيات، مثل الأخريات، لهن الحق في حياة آمنة وخالية من العنف" ؛ لا يمكن النظر اليه إلا كتواطئ مع المعتدي؛ فمعاملة الجانبين على أنهما متساويان غير موضوعي ولا دقيق، ويتجاهل الظلم التاريخي الذي ارتُكب ضد الفلسطينيين على مدى الخمسة وسبعين عامًا الماضية، ويتغافل عن ما شهده العالم خلال أكثر من مئة يوم من عنف متواصل وجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من ثلاثين ألف شهيد، ثلثهم تقريبا من النساء، وشرّدت ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف شخص، ممّا دفع الأمين العام للأمم المتحدة، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمحاولة معالجة الوضع في غزة كتهديد لسلام العالم وأمنه".

وقالت المنظمات إن "العنف الممنهج والمستمر ضد النساء الذي ارتكبته وترتكبه دول الاستعمار على مدار 75 عاما لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وعلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاعتراف بما تواجهه النساء الفلسطينيّات من اضطهاد وتمييز، والاعتراف بالأبعاد الجندرية للاحتلال الاستيطاني وجرائمه وأثرها على النساء اللواتي أصبحن أهدافا لحربه والتنكيل بهن أداة من أدواتها".

وطالبت المنظمات هيئة الامم المتحدة للمرأة بالدعوة لوقفٍ فوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف واضح وصريح ضد جرائم الإبادة والاعتراف بالأضرار الناتجة عنها وعن النكبة المستمرة. والاعتراف بالعنف الممنهج الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيّات، وإدانة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية. وتصحيح موقف الهيئة المتعلق بـ "المساواة بين الأطراف" ، إذ أن تبني سردية مساواة الظالم والمظلوم ليست حيادا وإنما انكار للظلم التاريخي الواقع على النساء الفلسطينيات وانكار لنتائجه وآثاره. والتوقف عن الانصياع للضغوط الاسرائيلية و/ أو تبني سرديتها المضللة، وأن تكون بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستندة إلى حقائق وأدلة لا إلى ادعاءات ومعلومات مضللة.

وتاليا نصّ البيان:

نداء عاجل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

للمطالبة بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة وتصحيح موقفها:

نحن الموقّعات والموقّعون أدناه من المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان، نعبّر عن استيائنا الشديد من الموقف الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ردّها على الجرائم البشعة التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات في غزة، التي وصفها مختصون وحقوقيون بأنها جرائم إبادة جماعية.

إنّ تصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإدانتها اتهامات غير مؤكدة بالاعتداء الجنسي يوم 7 اكتوبر في تبنٍ للرواية الاسرائيلية التي ثبت زيفها، وفي خضوع للانتقادات الإسرائيلية التي دانت موقف الهيئة دون أن تسمح لها باجراء تحقيق في تلك المزاعم التي لم يثبت صحتها، هذا الموقف يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة مهمة الهيئة ومدى استقلاليتها عن الضغوط الخارجية، وحول قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء في منطقتنا، وهي تتجاهل أثر الاحتلال ودوره، وتتناسى ضحاياه من النساء الشهيدات والأسيرات والمصابات والمهجرات من بيوتهن؛ في حين تصمت عن إدانة الموثّق من قتل وتعنيف وتنكيل واعتقال للنساء الفلسطينيات.

إن تأكيد الهيئة في بيانها على أن: "جميع النساء، النساء الإسرائيليات، النساء الفلسطينيات، مثل الأخريات، لهن الحق في حياة آمنة وخالية من العنف" ؛ لا يمكن النظر اليه إلا كتواطئ مع المعتدي؛ فمعاملة الجانبين على أنهما متساويان غير موضوعي ولا دقيق، ويتجاهل الظلم التاريخي الذي ارتُكب ضد الفلسطينيين على مدى الخمسة وسبعين عامًا الماضية، ويتغافل عن ما شهده العالم خلال أكثر من مئة يوم من عنف متواصل وجرائم بحق الفلسطينيين في غزة، أوقعت أكثر من ثلاثين ألف شهيد، ثلثهم تقريبا من النساء، وشرّدت ما يزيد عن مليون وتسعمائة ألف شخص، ممّا دفع الأمين العام للأمم المتحدة، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمحاولة معالجة الوضع في غزة كتهديد لسلام العالم وأمنه.

إن العنف الممنهج والمستمر ضد النساء الذي ارتكبته وترتكبه دول الاستعمار على مدار 75 عاما لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وعلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاعتراف بما تواجهه النساء الفلسطينيّات من اضطهاد وتمييز، والاعتراف بالأبعاد الجندرية للاحتلال الاستيطاني وجرائمه وأثرها على النساء اللواتي أصبحن أهدافا لحربه والتنكيل بهن أداة من أدواتها.

وعليه فإننا نطالبكم بما يلي:

1.الدعوة لوقفٍ فوري لإطلاق النار، واتخاذ موقف واضح وصريح ضد جرائم الإبادة والاعتراف بالأضرار الناتجة عنها وعن النكبة المستمرة.

2.الاعتراف بالعنف الممنهج الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيّات، وإدانة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

3. تصحيح موقف الهيئة المتعلق بـ "المساواة بين الأطراف" ، إذ أن تبني سردية مساواة الظالم والمظلوم ليست حيادا وإنما انكار للظلم التاريخي الواقع على النساء الفلسطينيات وانكار لنتائجه وآثاره.

4.التوقف عن الانصياع للضغوط الاسرائيلية و/ أو تبني سرديتها المضللة، وأن تكون بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستندة إلى حقائق وأدلة لا إلى ادعاءات ومعلومات مضللة.

الموقعون:

1-اتحاد المرأة الأردنية.

2-جمعية الأسر التنموية

3-معهد تضامن النساء الأردني.

4-الحزب المدني الديمقراطي شؤون المرأة.

5-صداقة.

6-مركز الاعلاميات العربيات.

7-جمعية دعم لتمكين المرأة.

8-مؤسسة أهل.

9- تقاطعات.

10-الجمعية الأردنية لحقوق الانسان.

11-جمعية السنابل الخيرية.

12-محامون بلا حدود.

13-جمعية دار اليقين الخيرية.

14-جمعية ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.

15-جمعية البيرة الخيرية.

16-مركز اسناد الدولي.

17-تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان.

18-جمعية نحو غد أفضل.

19- جمعية زكريا الخيرية.

20-قدرات للتنمية المجتمعية.

21- شبكة المرأة لدعم المرأة.

22-ميزان للقانون.

23-جمعية النساء العربيات.

24-جمعية قرية الاردنيات.

25- جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي.