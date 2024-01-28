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المدرب عموتة: المنتخب لن يلجأ إلى الدفاع في مبارة الاثنين أمام العراق

1/28/2024 5:10:30 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن فريقه لن يلجأ إلى الدفاع في مبارة يوم غد أمام العراق في دور الستة عشر بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وأشار المدرب، إلى امتلاك المنتخب لقوة هجومية جيدة استعدادًا لملاقاة المنتخب العراقي، معتبرا أن المنتخب العراقي منتخب جيد وقوي.
وأشار المدرب المغربي عموتة جاهزية لاعبيه لمباراة يوم غد بحثا عن التأهل للدور التالي من البطولة، رغم صعوبة المباراة أمام فريق جيد ومنظم بحجم المنتخب العراقي.
وكشف عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي لبطولة كأس آسيا في الدوحة، عدم اكتراثه بما يكتبه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مشددا على أهمية التركيز في المرحلة الحالية سعيا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية.
ورفض المدرب حديث البعض عن لجوء المنتخب الوطني إلى الدفاع أمام العراق مشيرا إلى أن المنتخب لن يركن للدفاع خاصة وأن الفريق يملك قوة هجومية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم.
بدوره أكد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان جاهزية اللاعبين لمباراة يوم غد لافتا إلى أن المعنويات عالية بحثا عن الفوز والتأهل وإسعاد الجماهير الأردنية.

الأردن كأس آسيا العراق

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