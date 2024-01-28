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قرار حكومي بشأن المكرمة الملكية لأبناء معلمي وزارة التربية

1/28/2024 5:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكية السامية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام تنفيذاً لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتقني.





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