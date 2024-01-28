قرار حكومي بشأن المكرمة الملكية لأبناء معلمي وزارة التربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكية السامية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام تنفيذاً لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة في الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتقني.
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