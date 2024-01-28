رغم الغطاء بالبطانية- لماذا تبقى قدميك باردة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر البعض ببرودة القدمين على وجه التحديد في موسم الشتاء، رغم الغطاء بالبطانية طوال الليل، فما السبب وراء ذلك؟



لماذا يظل جسمك دافئًا وقدمك باردة؟

عند انخفاض درجات حرارة الطقس، قد يلاحظ البعض أن قدميهم وأيديهم أول من يشعر بالبرودة، في حين أن الجسم كله لا يزال دافئًا.



ويرجع السبب في ذلك إلى أن القدمين هما أبعد ما يكون عن القلب، وقد يستغرق الدم وقتًا أطول للمرور عبر أطراف الجسم للوصول إليهم.

يؤدي ضعف تدفق الدم في الساقين إلى برودة القدمين، حيث يستغرق الدم وقتًا أطول للوصول إلى القدمين.



وعادة ما ينتقل الدم عبر الأوعية الدموية، التي قد تنغلق وتتصلب وتضيق بسبب برودة الطقس، مما يجعل من الصعب تدفق الدم بشكل ثابت إليها.



ماذا تفعل؟

في حال الرغبة في تدفئة القدمين عند الذهاب إلى الفراش للاستمتاع بنوم عميق وهادئ، فمن الأفضل اتباع الطرق التالية:

- ارتداء الجوارب النظيفة أو الجوارب الضاغطة بالقدمين.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لتحسين تدفق الدورة الدموية.

- رفع الساقين بالوسادة عند الاستلقاء على الفراش.

- شرب السوائل الدافئة ومشروبات الأعشاب بانتظام.

- وضع إربة ساخنة أو كمادات دافئة على القدمين.

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