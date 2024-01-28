الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم قرار عدد من الدول تعليق تمويلها "للأونروا" عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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