قبول استقالة أمين عام مكافحة الأوبئة

قبول استقالة أمين عام مكافحة الأوبئة
التاريخ
1/28/2024 5:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، قبول استقالة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية الدكتور محمد شريف اليحيى.
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