سياسي هنغاري يطالب بالاستيلاء على منطقة أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News)قال السياسي الهنغاري لازلو توروكاي المعروف بتصريحاته اليمينية المتطرفة، إنه إذا سقطت أوكرانيا فيجب على هنغاريا المطالبة بمنطقة ما وراء الكربات (ترانسكارباتيا).



ونقلت وسائل إعلام عن هذا السياسي، أنه "إذا أسفر الصراع الحالي عن اندثار أوكرانيا كدولة، فسيطالب حزبنا "وطننا" بأن تستعيد هنغاريا منطقة ترانسكارباتيا".

ويشار إلى أن لازلو توروكاي، كان قد أدلى بتصريحات مماثلة خلال مؤتمر الحزب المذكور أعلاه في بودابست.



ودعا توروكاي كذلك إلى تعزيز العلاقات مع الدول غير الغربية، واتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة "استعمار" هنغاريا.

ويعتبر توروكاي، من السياسيين اليمينين المتطرفين، وهو صحفي شغل في فترة 2003-2013 منصب رئيس تحرير مجلة "الحاضر المجري".



وتقع منطقة ما وراء الكربات (ترانسكارباتيا) في غرب أوكرانيا، ومركزها الإداري أوجغورود، وتقيم فيها أقلية هنغارية.



روسيا اليوم