وفاة و12 إصابات بتصادم باص نقل عمومي ومركبة في الطفيلة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص، وأصيب 12 آخرين، بجروح ورضوض، إثر حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين حافلة نقل متوسطة ومركبة، على الطريق الرابط ما بين الكرك والطفيلة، بالقرب من مثلث حمامات عفرا.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الوفاة، ونقل الإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، لتلقي العلاج اللازم،
ووصف المصدر الحالة العامة للمصابين ما بين الحسنة والمتوسطة.
وقامت الأجهزة الأمنية برفع العوائق عن الطريق، وفتح تحقيق في الحادث.
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