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وفاة و12 إصابات بتصادم باص نقل عمومي ومركبة في الطفيلة - صور

1/28/2024 5:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص، وأصيب 12 آخرين، بجروح ورضوض، إثر حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين حافلة نقل متوسطة ومركبة، على الطريق الرابط ما بين الكرك والطفيلة، بالقرب من مثلث حمامات عفرا.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء الوفاة، ونقل الإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، لتلقي العلاج اللازم،

ووصف المصدر الحالة العامة للمصابين ما بين الحسنة والمتوسطة.


وقامت الأجهزة الأمنية برفع العوائق عن الطريق، وفتح تحقيق في الحادث.













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