لماذا نشعر بمرارة الفم عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الشتاء وتغيرات الطقس وسقوط الأمطار وهبوب الرياح المصحوبة بحبات البرد، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نظرًا لتأثير الطقس على الجسم.



وينجم عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، أعراض مزعجة، منها تكسير الجسم وانسداد الشهية، والتعب العام وشحوب الوجه، والرشح والصداع، ويعد من أبرز الأعراض إزعاجًا هو الشعور بمرارة الفم.



أسباب مرارة الفم عند الإصابة بالبرد

قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، إن أسباب الشعور بمرارة في الفم والحلق عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا، تتمثل في نزول إفرازات الجيوب الأنفية إلى الفم والحلق، لأنها تلتهب وتتهيج عند الإصابة بالإنفلونزا.



وتابع أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن السبب الثاني هو الإصابة بالحموضة نتيجة تناول أدوية البرد، لافتًا إلى أن هذه الحموضة ترجع للفم عن طريق ارتجاع المريء، مما يتسبب في حدوث مرارة في الفم وفقد حاسة التذوق.



وأضاف الصاوي، أن السبب الثالث هو الشد العصبي الذي يمكنه التسبب في هذا العرض (مرارة الفم) عند الإصابة بالبرد.



طرق التخلص من مرارة الفم نتيجة الإنفلونزا والبرد

أوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن طرق التخلص من مرارة الفم تتمثل في تناول الأدوية التي تعالج الحموضة، وهذا يكون بحسب درجتها، وأيضًا الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة، مثل اليانسون والنعناع.

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