وقف عمل تلفريك عجلون اليوم الأحد بسبب الظروف الجوية

وقف عمل تلفريك عجلون اليوم الأحد بسبب الظروف الجوية
التاريخ
1/28/2024 5:09:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون لهذا اليوم الاحد 28/1/2024 ، بسبب الظروف الجوية السائدة.
ودعت المجموعة ، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التواصل المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
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