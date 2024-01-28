متظاهرون إسرائيليون يعرقلون دخول البضائع إلى قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين عرقلوا لليوم الرابع دخول البضائع إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ووثق صحفيون ونشطاء إسرائيليون وصول العشرات من المتظاهرين إلى معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى غزة، وذلك رغم محاولة الشرطة منعهم منذ ساعات الصباح.



وردد المتظاهرون أثناء وجودهم على المعبر "لن تمر أي مساعدات حتى يعود جميع المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

