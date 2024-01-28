متظاهرون إسرائيليون يعرقلون دخول البضائع إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين عرقلوا لليوم الرابع دخول البضائع إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.
ووثق صحفيون ونشطاء إسرائيليون وصول العشرات من المتظاهرين إلى معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى غزة، وذلك رغم محاولة الشرطة منعهم منذ ساعات الصباح.
وردد المتظاهرون أثناء وجودهم على المعبر "لن تمر أي مساعدات حتى يعود جميع المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
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