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انقاذ مواطن من حريق اندلع بخيمته وهو نائم داخلها في مأدبا - صور

1/28/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، بأن طاقم البلدية العامل في الميدان، تمكن خلال الظروف الجوية الطارئة السائدة حالياً، من إنقاذ مواطن من حريق شبّ في خيمة ينام فيها، مقابل مدرسة مادبا الثانوية للبنين.
وأضاف الرواجيح، بأن طاقم البلدية كان بالقرب من موقع الخيمة لحظة اندلاع النار ، حيث هرعوا للمكان وتمكنوا من إطفاء النار التي اشتعلت في أحد أطراف الخيمة.
وأشار إلى أن شخص واحد كان ينام داخل الخيمة وقت اشتعال النار، وهو يعمل في بيع الملابس المستعملة.
وشكر الرواجيح طواقم البلدية التي تعمل خلال الظروف الجوية في غرفة الطوارئ في البلدية وفي الميدان، مثمناً حرصهم على العمل بأقصى طاقاتهم لمواجهة تطورات الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة.











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