انقاذ مواطن من حريق اندلع بخيمته وهو نائم داخلها في مأدبا - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، بأن طاقم البلدية العامل في الميدان، تمكن خلال الظروف الجوية الطارئة السائدة حالياً، من إنقاذ مواطن من حريق شبّ في خيمة ينام فيها، مقابل مدرسة مادبا الثانوية للبنين.
وأضاف الرواجيح، بأن طاقم البلدية كان بالقرب من موقع الخيمة لحظة اندلاع النار ، حيث هرعوا للمكان وتمكنوا من إطفاء النار التي اشتعلت في أحد أطراف الخيمة.
وأشار إلى أن شخص واحد كان ينام داخل الخيمة وقت اشتعال النار، وهو يعمل في بيع الملابس المستعملة.
وشكر الرواجيح طواقم البلدية التي تعمل خلال الظروف الجوية في غرفة الطوارئ في البلدية وفي الميدان، مثمناً حرصهم على العمل بأقصى طاقاتهم لمواجهة تطورات الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة.
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