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نواب يطالبون بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

1/28/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب بشمول جميع الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2023-2024.
وقال النواب خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الأحد، إنه يجب شمول جميع الطلبة الذين حققوا متطلبات الاستفادة من المنح والقروض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة وذويهم.
وكان تقدم للاستفادة من المنح والقروض الجامعية نحو 90 ألف طالب وطالبة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المستفيدين من المنح والقروض خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط المقبل.

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