هل يوجد علاج لتضخم اللحمية غير الجراحة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اللحمية هي "الغدد الليمفاوية" وهي عبارة عن غدد موجودة خلف الأنف في سقف الفم أعلى الحلق، وهي جزء لا يتجزأ من جهاز المناعة، وتعمل على حماية الجسم من الجراثيم والسموم والفيروسات حتى لا يطرأ المرض على الأشخاص، وفي حال تضخمها فهذا يدل على أنها نشطة وتحمي الجسم.



وفي أغلب الحالات يلجأ الأطباء إلى استئصال اللحمية، وهذا من أجل العلاج، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل يوجد علاج آخر لتضخم اللحمية غير التدخل الجراحة؟



التدخل الجراحي لعلاج اللحمية

أكد الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أنه لا يوجد علاج لتضخم اللحمية سوى التدخل الجراحي، وهذا عند تكرار الإصابات بتضخمها، خاصة عندما يسفر عنها شخير، أو صعوبة في التنفس.



أسباب التهاب لحمية الأنف

وأوضح استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن أسباب التهاب اللحمية خلف الأنف، هي كثرة تعرض الأنف للاتهاب، بالإضافة إلى العامل الوراثي، فالتاريخ العائلي له دور في الإصابة بالتهاب اللحمية.



أعراض التهاب اللحمية

وأوضح أن أعراض التهاب اللحمية تتمثل فيما يلي:

1- سيلان الأنف بشكل مستمر.

2- قد يصل الأمر لنزيف الأنف.

3- الشخير.

4- الخنف.

5- الصداع.

6- انتفاخ حول العين.

7- التهاب الحنجرة.

8- صعوبة النوم بسبب مشكلات التنفس.

9- صعوبة بلع الطعام.

الكونسلتو