Sunday, 28 January 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

1/28/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل منذ الليل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6330.


وذكر النادي في بيان، أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النّساء والأطفال.


وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس.


MENAFN28012024000208011052ID1107777207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث