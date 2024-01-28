نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل منذ الليل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6330.
وذكر النادي في بيان، أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النّساء والأطفال.
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس.
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