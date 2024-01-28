نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل منذ الليل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6330.



وذكر النادي في بيان، أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النّساء والأطفال.



وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس.

