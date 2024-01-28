فيديو- نشوب حريق بمبنى مسرح شهير في وسط موسكو

وبلغت مساحة الحريق نحو 350 مترا مربعا مع انتشار النيران بسرعة عبر الهياكل الخشبية للقبة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ، مضيفة أنه يشارك في مكافحة الحريق 76 من رجال الإطفاء و21 قطعة من المعدات.

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