فيديو- نشوب حريق بمبنى مسرح شهير في وسط موسكو

(MENAFN
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اندلع حريق اليوم الأحد في "مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي" في وسط العاصمة الروسية، حسبما أكدت خدمات الطوارئ في المدينة.
ووفقا لإدارة الطوارئ في موسكو، فقد كان الدخان يتصاعد من تحت قبة المسرح لدى وصول رجال الإطفاء إلى الموقع.
وأكدت السلطات أنه تم إجلاء زوار المسرح، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وبلغت مساحة الحريق نحو 350 مترا مربعا مع انتشار النيران بسرعة عبر الهياكل الخشبية للقبة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ، مضيفة أنه يشارك في مكافحة الحريق 76 من رجال الإطفاء و21 قطعة من المعدات.
روسيا اليوم
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