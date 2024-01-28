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فيديو- نشوب حريق بمبنى مسرح شهير في وسط موسكو

1/28/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق اليوم الأحد في "مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي" في وسط العاصمة الروسية، حسبما أكدت خدمات الطوارئ في المدينة.
ووفقا لإدارة الطوارئ في موسكو، فقد كان الدخان يتصاعد من تحت قبة المسرح لدى وصول رجال الإطفاء إلى الموقع.
وأكدت السلطات أنه تم إجلاء زوار المسرح، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.


وبلغت مساحة الحريق نحو 350 مترا مربعا مع انتشار النيران بسرعة عبر الهياكل الخشبية للقبة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ، مضيفة أنه يشارك في مكافحة الحريق 76 من رجال الإطفاء و21 قطعة من المعدات.

روسيا اليوم


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