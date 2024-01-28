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أسعار الذهب تنخفض إلى مستوى 2018 دولارا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي

1/28/2024 4:36:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 2018 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في عمليات جني أرباح كبيرة.
وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية أثرت سلبا على سعر الذهب حيث حول المستثمرون أنظارهم إلى السوق الأمريكي لاسيما بعد ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 6ر2 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف أن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي يتوافق مع توقعات الاقتصاديين في تباطؤ الضغوط التضخمية بالتالي تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من إجراءاته المتشددة تجاه رفع الفائدة على الدولار مما يؤدي لزيادة التفاؤل في ارتفاعات مقبلة لسوق الأسهم الأمريكي.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة أكبر على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط توقعات تفيد بقيام الولايات المتحدة بأول خفض لسعر الفائدة في شهر مايو المقبل مبينا أن المستثمرين يترقبون تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي ستصدر قريبا التي يمكن أن توفر المزيد من المعلومات حول بداية دورة تخفيض الفائدة.
وذكر أن كل هذه العوامل أدت إلى إنخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية حيث استقرت أسعار العقود الاجلة للمعدن الأصفر (تسليم فبراير) عند 2017 دولارا للأونصة بعد أن لامست مستوى 2028 دولارا في أشارة واضحة إلى انخفاض شهية المضاربة في أسواق المعادن الثمينة مع انتعاش أسواق الأسهم.
وبين أن الأسبوع الحالي سيشهد صدور بيانات حول السياسة النقدية الأمريكية وبيانات سوق العمل وسط حالة من الترقب للصراع في الشرق الأوسط والأحداث في البحر الأححمر ومضيق باب المندب "وكلها عوامل ستؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة".
وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 13ر20 دينار (نحو 3ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 4ر18 دينار (نحو 1ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 270 دينارا (نحو 823 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ا ع ب




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