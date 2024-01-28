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المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفير روسيا الاتحادية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

1/28/2024 4:36:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت فلاديمير زيلتوف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها اليوم الأحد السفير زيلتوف حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.
وبينت الدكتورة السالم أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية الكويتية والروسية مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمل بالاتفاقية بين (كونا) ووكالة الأنباء الروسية في مجال تبادل الأخبار والخبرات المهنية على صعيد التدريب.
وأكدت أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب ما يعطي الصورة الحقيقية عنها وثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.
من جهته أكد السفير زيلتوف عمق العلاقات الروسية - الكويتية التي تشهد تطورا دائما لافتا إلى زيادة عدد السياح الكويتيين في روسيا أخيرا مما يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها بين الشعبين الصديقين.
وأشاد زيلتوف بحرية الإعلام الكويتي سواء الرسمي أو الخاص مشيرا إلى أن الإعلام من أهم الأدوات المؤثرة في التواصل بين الشعوب. (النهاية)

م د م / ن و ف




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