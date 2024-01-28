المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفير روسيا الاتحادية تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت فلاديمير زيلتوف تعزيز التعاون الإعلامي المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها اليوم الأحد السفير زيلتوف حيث تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.
وبينت الدكتورة السالم أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية الكويتية والروسية مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمل بالاتفاقية بين (كونا) ووكالة الأنباء الروسية في مجال تبادل الأخبار والخبرات المهنية على صعيد التدريب.
وأكدت أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب ما يعطي الصورة الحقيقية عنها وثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.
من جهته أكد السفير زيلتوف عمق العلاقات الروسية - الكويتية التي تشهد تطورا دائما لافتا إلى زيادة عدد السياح الكويتيين في روسيا أخيرا مما يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها بين الشعبين الصديقين.
وأشاد زيلتوف بحرية الإعلام الكويتي سواء الرسمي أو الخاص مشيرا إلى أن الإعلام من أهم الأدوات المؤثرة في التواصل بين الشعوب. (النهاية)
م د م / ن و ف
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