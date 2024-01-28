صدور مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 4 لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
- يعين/ شريدة عبدالله سعد المعوشرجي - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة ثانية
- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د.محمد صباح السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 16 رجب 1445هـ
الموافق 28 يناير 2024م".
(النهاية) ت م
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