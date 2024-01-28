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صدور مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

1/28/2024 4:36:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص المرسوم:

"مرسوم رقم 4 لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،




رسمنا بالآتي




مادة أولى

- يعين/ شريدة عبدالله سعد المعوشرجي - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.




مادة ثانية

- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.









أمير الكويت







مشعل الأحمد الجابر الصباح



رئيس مجلس الوزراء


د.محمد صباح السالم الصباح


صدر في قصر السيف في 16 رجب 1445هـ


الموافق 28 يناير 2024م".


(النهاية) ت م

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