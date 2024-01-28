وزارة الثقافة المصرية: زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطون المليون حتى الآن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الثقافة المصرية اليوم الأحد إن معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق "رقما قياسيا جديدا" في دورته ال55 إذ تجاوز عدد زواره المليون زائر بعد ثلاثة أيام من افتتاحه.
وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض مع انطلاقه تمثل بداية مبشرة و لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه للجمهور مواكبا التطورات في المجالات المتعددة.
وأشارت الكيلاني إلى أن عدد زوار المعرض في اليوم الثالث بلغ 404931 زائرا مشيدة باهتمام الزوار بالزاد الثقافي وإدراكهم لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.
وتقام فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 25 يناير الحالي حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار (نصنع المعرفة .. نصون الكلمة).
وتشارك دولة الكويت في فعاليات المعرض بأجنحة مميزة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية بالاضافة الى عدد كبير من دور النشر.(النهاية)
ا س م / ح ع ا ب
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