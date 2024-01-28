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وزارة الثقافة المصرية: زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطون المليون حتى الآن

1/28/2024 4:36:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الثقافة المصرية اليوم الأحد إن معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق "رقما قياسيا جديدا" في دورته ال55 إذ تجاوز عدد زواره المليون زائر بعد ثلاثة أيام من افتتاحه.
وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض مع انطلاقه تمثل بداية مبشرة و لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه للجمهور مواكبا التطورات في المجالات المتعددة.
وأشارت الكيلاني إلى أن عدد زوار المعرض في اليوم الثالث بلغ 404931 زائرا مشيدة باهتمام الزوار بالزاد الثقافي وإدراكهم لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.
وتقام فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 25 يناير الحالي حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار (نصنع المعرفة .. نصون الكلمة).
وتشارك دولة الكويت في فعاليات المعرض بأجنحة مميزة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية بالاضافة الى عدد كبير من دور النشر.(النهاية)

ا س م / ح ع ا ب




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