سمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه رعاه الله شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية) ن و ف
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