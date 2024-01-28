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إيران تطلق ثلاثة أقمار اصطناعية دفعة واحدة إلى الفضاء

1/28/2024 4:36:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 28 - 1 - (كونا) -- أطلقت إيران اليوم الأحد ولأول مرة ثلاثة أقمار اصطناعية للأبحاث دفعة واحدة إلى الفضاء ووضعتها في مدار الأرض بواسطة صاروخ (سيمرغ) الحامل للأقمار الاصطناعية.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنه "تم بنجاح لأول مرة وبشكل متزامن إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية (مهدا) و(كيهان 2) و(هاتف 1) ووضعها في مدار الأرض بواسطة صاروخ (سيمرغ) الحامل للأقمار الأصطناعية الذي يعمل بالوقود السائل على مرحلتين".
وأوضح التلفزيون أن وزن القمر الاصطناعي (مهدا) يبلغ 32 كيلو غراما ومهمته الرئيسية التحقق من دقة أداء حامل الأقمار الاصطناعية (سيمرغ) في الوضع المتعدد للشحنات الفضائية في المدار المنخفض وقدرة التكنولوجيا المحلية على العمل في الفضاء.
وأشار إلى أن وزن القمر الاصطناعي النانوي (كيهان 2) وهو من فئة الأقمار المكعبة يبلغ أقل من 10 كيلو غرامات وهو مصمم لإثبات تقنية تحديد المواقع للقاعدة الفضائية ويوفر إمكانية تحديد المواقع وإرسالها إلى محطات الاستقبال الأرضية المحلية دون الحاجة لأنظمة تحديد المواقع العالمية.
أما القمر الاصطناعي النانوي (هاتف 1) قال التلفزيون إنه يعد أيضا من فئة الأقمار المكعبة بوزن أقل من 10 كيلو غرامات وهو مصمم لإثبات تقنية الاتصالات ضيقة النطاق مع استخدام (إنترنت الأشياء) وتم إطلاق هذا القمر إلى الفضاء كأول نسخة تجريبية لمنظومة محلية للأقمار الاصطناعية.
وأعلنت إيران قبل أسبوع نجاحها بوضع القمر الاصطناعي (ثريا) في مدار يبعد 750 كيلو مترا عن سطح الأرض عبر صاروخ (قائم 100) الذي يعمل بالوقود الصلب.(النهاية)

م و / م ج ب


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