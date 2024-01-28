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سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس كوستاريكا بتولي سموه مقاليد الحكم

1/28/2024 4:36:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلس رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم وأكد فخامته على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.
كما وجه فيها فخامته دعوة إلى سموه حفظه الله للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية كوستاريكا الصديقة.
هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من مشاعر طيبة بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم وعلى الدعوة الكريمة من فخامته لزيارة البلد الصديق.
مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوستاريكا الصديقة ومتمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية) ن و ف

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