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وزيرا الشؤون والصحة يتفقدان مشروع مركز التعاونيات لعلاج الإدمان

1/28/2024 4:36:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- تفقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد سير العمل في مشروع (مركز التعاونيات لعلاج الإدمان).
وتأتي هذه الجولة التفقدية للمشروع للتأكد من مدى جودة التنفيذ والدعوة نحو تسريع وتيرة العمل فيه ومناقشة متطلبات افتتاحه وفق أعلى معايير صحية حيث دعا وزير الشؤون إلى التنسيق مع فريق وزارة الصحة للوقوف على الملاحظات وتذليل المعوقات تفاديا لأي تأخير قد يعطل تسليم المشروع وتشغيله.
وخلال الجولة أكد وزير الشؤون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعي الوزارة لتنفيذ توصيات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في المساهمة بمحاربة آفة المخدرات وتعزيز دورها التوعوي والعلاجي والاجتماعي من خلال دعم المشاريع الوطنية التي تخدم المجتمع.
من جانبه أثنى وزير الصحة على الجهود المبذولة والمبادرة لإنشاء هذا المركز لافتا إلى تخصيص فريق فني للوقوف على النواقص والعراقيل تسهيلا لتسلم المركز بأقرب وقت ممكن.
ويقام المشروع في منطقة الشويخ على مساحة 6720 مترا مربعا ويحتوي على أجنحة تستقبل 208 نزلاء ومجموعة من الخدمات والعيادات الصحية وأجنحة التأهيل والرياضة.
ورافق الوزيران خلال الجولة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف الدكتور بدر العدواني والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة إبراهيم النهام ومدير مركز علاج الإدمان الدكتور عادل الزايد. (النهاية)

م ذ / ع م ح




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