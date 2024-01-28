مواد غذائية تحسن عمل الغدة الدرقية

MENAFN - Alghad Newspaper) كشف الدكتور أندريه كوندراخين أخصائي الطب العام، المواد الغذائية المحتوية على اليود التي تساعد على تحسين عمل الغدة الدرقية.ووفقا له، يساهم اليود في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ومنتجات مثل كبد سمك القد والأسماك البحرية وفاكهة فيغوة (Feijoa sellowiana) تحتوي على اليود، لذلك تساعد على تحسين عمل الغدة الدرقية. كما يمكن الحصول على اليود من الطحالب البحرية والمحار والروبيان والملح المعالج باليود. كما يوجد بكميات ضئيلة في البيض والحميض.



ويقول: "تكفي كمية اليود الموجودة في هذه المنتجات لدعم وظائف الغدة الدرقية. وفي الوقت نفسه، تناول اليود الموجود في الأطعمة باعتدال لن يكون له أي تأثير سلبي. لأنه للحصول على جرعة سامة من اليود الموجود في هذه المنتجات يجب تناول عدة كيلوغرامات من المنتج، وهو أمر من غير المرجح أن يكون ممكنا لأي شخص". RT



