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حزب الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا في غور الصافي

1/28/2024 4:34:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا حاشدا في الأغوار الجنوبية / لواء الغور الصافي مساء امس السبت بحضور الأمين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدداً من اعضاء المكتب السياسي والهيئة الادارية واعضاء ومنتسبي الحزب.

في بداية اللقاء تحدث الأمين العام الدكتور محمد المومني عن مسيرة الحزب وطموحاته في المرحلة المقبلة وأكد على ثوابت الحزب وهي الدين والعرش والجيش ووحدتنا الوطنية وفلسطين.

وقال الأمين العام ان هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء لواء الاغوار الجنوبية / الغور الصافي الذين نجلهم ونقدرهم ، من هنا علينا أن نسير في العملية الحزبية لرفعة هذا البلد الذي يستحق منا الكثير ، وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها.

وحول القضية الفلسطينية قال الامين العام انها الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية ظالم وقاسي وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

من جهته تحدث مساعد الامين العام للشؤون السياسية والبرلمانية والنقابات المهنية الدكتور ابراهيم الطراونة عن الانتساب للاحزاب ومؤازرتها فهذه المرحلة هامة من عمر الدولة الاردنية للارتقاء بالعملية السياسية وبضمانة من جلالة الملك لذا علينا الانتساب والعمل يداً بيد لرفعة هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

الطراونة اكد على ضرورة تحقيق العدالة لجميع مناطق الاردن فهذا الذي يحقق الانصاف بعيدا عن المحاصصة مشيرا ان قانون الاحزاب جرم من يتعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي.

مساعد الامين العام للشؤون الزراعية معتز البشير ‏إشارة إلى ضرورة النظر لقطاع الزراعة على أنه قطاع ممكن للتنمية وإنما الاقتصادي وليس قطاع ثانويا يعتاش منه بعض الاردنيين.

رئيس الهيئة الادارية في محافظة الكرك طايل الشواورة رحب بالحضور واستعرض مسيرة الحزب وان الهيئة الادارية في محافظة الكرك تعمل بكل جهد وضمن خطط مدروسة للتواصل مع كافة الفروع والاعضاء في المحافظة.

في نهاية اللقاء دار نقاش موسع اتسم بالشفافية والصدق عن هموم اهل الأغوار، واشاد الحضور بقيمة وصدق هذا اللقاء الذي اتسم بالطرح النوعي والمميز، وان يكون هنالك لقاءات مستمرة مع اهالي اللواء .

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