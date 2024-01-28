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الأعلى للسكان: تراجع زواج اليافعات في الأردن

1/28/2024 4:34:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المجلس الأعلى للسكان، إن الزواج المبكر للإناث "بدأ في التراجع" في المجتمع الأردني، ولكنه لا يزال مرتفعا بين الأسر السورية اللاجئة.
وأضاف المجلس في إحاطة إعلامية الأحد، أنه يُقصد بـ "زواج اليافعات" أو الزواج المبكر؛ حصول زواج لفتيات لم يبلغن بعد سن 18 سنة، وفي الغالب أعمارهن 16-17 سنة وهما السنتان الأخيرتان من مرحلة التعليم الثانوي.
ووفق نظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة، تُسجل حالات الزواج التي ترد من المحاكم الشرعية وتُصنف حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية للعريس (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل) والعروس (عزباء، مطلقة، أرملة). إن قرابة مئة ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن.
ووفق المجلس، يسعى بعض أولي الأمر إلى تزويج بناتهم بداعي السترة، وأن تزويج البنت اليافعة يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضا، غير أن هذا قد يشكل الأخطار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على هذا الزواج .
وأضاف المجلس أن الفتيات المتزوجات مبكرا "أكثر عرضة للعنف الزوجي"، وزواجهن قد يحرمهن من مواصلة التعليم والتدريب، كما أن الحمل والإنجاب في سن المراهقة "محفوف بأخطار صحية"، إذ إن الأطفال المولودين للأمهات المراهقات معرضون بشكل متزايد لخطر المرض والوفاة.
وأشار إلى أن الأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل ومخرجاته، فهن أكثر عرضة لفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن، ومثل هؤلاء المواليد أكثر عرضة لاعتلال الصحة وللوفاة بعد الولادة.
وتُظهر الإحصاءات المحسوبة من بيانات مستقاة من دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، بدء حصول انخفاض في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة، والدليل على ذلك ما تظهره الإحصاءات عن السنوات الخمس الأخيرة، فبغض النظر عن الجنسية انخفضت هذه النسبة بقرابة خمس نقاط مئوية بين عام 2017 وعام 2022، من 17% إلى 12%.
وحصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من 43% إلى 38%، ولكن ما زال زواج اليافعات "مرتفعا جدا بينهم".
واستدل المجلس على تأثير اللجوء السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، حيث تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات بدون سنة 18 سنة بين كافة محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها 21.2% أي ما يقرب من ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة (11.9%)، وذلك لأن محافظة المفرق تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.
وعزا المجلس بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن الثامنة عشرة في الأردن.
ورجح المجلس أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج قد أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات، فوفقا لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل إلزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة.
وتنفذ هذه الدورات من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، وتجرى في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة في مباني المحاكم الشرعية المختارة في المحافظات إلى جانب مراكز مختارة من مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب في المحافظات.

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