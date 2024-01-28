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تقارير: دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن عملية كبيرة في لبنان

1/28/2024 4:34:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير إعلامية لبنانية، السبت، بأن دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن "عملية كبيرة" في لبنان.

وأفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن "إحدى الدول العربية أبلغت حزب الله معلومات استخباراتية تشير إلى أن تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني قد تؤدي إلى تدحرج الأمور".

يأتي ذلك، بعدما أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" نقلا عن مسؤول غربي في لبنان بأنه لا يوجد أي تقدم بالجهود المبذولة للتوصل لتسوية على الجبهة الشمالية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه "بالنسبة للجانب اللبناني، فإن مفتاح التسوية موجود حاليا في غزة، أي في وقف القتال هناك، وليس في بيروت".

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلي عن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس جهاز المخابرات الألمانية، اولا ديل، قبل أسبوعين في بيروت مع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مشيرة إلى أن "الاجتماع غير العادي لم يقدم أي نتيجة جدية والجانب الألماني لم ينجح بإقناع حزب الله بالفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة".

ووفقا للتقرير، فقد "رفض قاسم في الاجتماع الحديث عن أي فكرة للتسوية على الجبهة اللبنانية قبل وقف الحرب في غزة، مطالبا المسؤول الألماني بممارسة ضغوطات على إسرائيل لوقف هجماتها".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة" لغزة.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان في إطار الجهود لتحسين الاستعداد القتالي وسط التصعيد في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أجرت القيادة الشمالية مناورات مكثفة لتحسين الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن التدريبات تمت لإعداد القوات "للقتال في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، وفي الظروف الجوية الشتوية وفي التضاريس الشمالية".-(روسيا اليوم)

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