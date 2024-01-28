وول ستريت جورنال: نحو 80% من أنفاق حماس ما تزال سليمة

MENAFN - Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين -لم تسمهم- أن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات إسرائيل تدميرها.



وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة، وذلك بعد بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ومؤخرا أورد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق، قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.-(الجزيرة)