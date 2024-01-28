وول ستريت جورنال: نحو 80% من أنفاق حماس ما تزال سليمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين -لم تسمهم- أن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات إسرائيل تدميرها.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فوجئ بطول وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة، وذلك بعد بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومؤخرا أورد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن جيش الاحتلال تفاصيل كثيرة عن هذه الأنفاق، قائلا إنها تؤكد سبب اعتبارها من قبل الجيش الإسرائيلي تهديدا كبيرا له في قطاع غزة حتى قبل بدء الحرب الحالية.-(الجزيرة)
MENAFN28012024000072011014ID1107777136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.